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    Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи

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    Недалеко от митинга зоозащитников проходил еще один митинг, участники которого требовали ветировать закон о жестоком обращении с животными, мотивируя это тем, что он навредит украинским циркам.
    Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи
    nashkiev.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Под зданием Администрации президента в центре Киева прошел митинг зоозащитников, информирует "Наш Киев".

    Они требовали от президента Петра Порошенко подписать закон №5119-1, усилив ответственность за жестокое обращение с животными.

    Акция сторонников и противников цирка с животными
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве протестовали сторонники и противники цирка с животными

    Как отмечают активисты, сейчас максимальная санкция за жестокость по отношению к животным — 6 месяцев ареста, однако в большинстве случаев живодеры отделываются небольшими штрафами или же просто остаются безнаказанными.

    Особый акцент зоозащитники сделали на использовании животных в цирках.

    А недалеко от митинга зоозащитников проходил еще один митинг, участники которого требовали ветировать закон о жестоком обращении с животными, мотивируя это тем, что он навредит украинским циркам.

    Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Я люблю цирк" и "Закон 5119-1 уничтожает традиционные ценности".

    Между двумя противоборствующими сторонами произошла словесная перепалка, но в целом акции проходили мирно. Видео митинга смотрите здесь.

    Напомним, 22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".

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