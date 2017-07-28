Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Под зданием Администрации президента в центре Киева прошел митинг зоозащитников, информирует "Наш Киев".
Они требовали от президента Петра Порошенко подписать закон №5119-1, усилив ответственность за жестокое обращение с животными.
Как отмечают активисты, сейчас максимальная санкция за жестокость по отношению к животным — 6 месяцев ареста, однако в большинстве случаев живодеры отделываются небольшими штрафами или же просто остаются безнаказанными.
Особый акцент зоозащитники сделали на использовании животных в цирках.
А недалеко от митинга зоозащитников проходил еще один митинг, участники которого требовали ветировать закон о жестоком обращении с животными, мотивируя это тем, что он навредит украинским циркам.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Я люблю цирк" и "Закон 5119-1 уничтожает традиционные ценности".
Между двумя противоборствующими сторонами произошла словесная перепалка, но в целом акции проходили мирно. Видео митинга смотрите здесь.
Напомним, 22 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№5119-1) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным)".