Смертельное ДТП в Харькове: второй водитель сообщил, в чем его обвиняют

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемый в резонансном ДТП с шестью погибшими в Харькове водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов сообщил, что его обвиняют в том, что он якобы ехал на желтый сигнал светофора. Об этом он рассказал на брифинге, передает "Эспрессо TV".

В понедельник правоохранители сообщили о подозрении Дронову.

Второй участник смертельного ДТП подчеркивает, что ехал на зеленый сигнал, и тому есть свидетели, которые это могут подтвердить.

"Я не согласен с подозрением. Есть свидетели, которые видели, что я ехал на зеленый. Так как теперь можно думать о справедливости этого дела? Меня обвиняют в том, что я якобы ехал на желтый. Меня обвиняют в том, что я ее (Зайцеву, — ред), не видел. В тот момент мое внимание было сосредоточено на пешеходном переходе. Я вообще не ожидал, что кто-то может ехать на такой скорости на запрещающий сигнал светофора", — рассказал Дронов.

Он также сообщил, что до сих пор проходит лечение из-за травмы головы и шеи. Но, как отмечает его адвокат, несмотря на это, водитель будет участвовать в судебном процессе.

Читайте также: ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.