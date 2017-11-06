Молодая вдова, жертва ДТП в Харькове, догадывается о смерти родных - СМИ

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове, 27-летняя Оксана Евтеева (Берченко), которая недавно вышла из комы, нуждается в помощи психолога.

Об этом рассказала ее знакомая Людмила Мащенко. По ее словам, Оксана начинает догадываться о самом страшном – о смерти ее мужа и родной сестры.

"Оксана физически уже чувствует себя лучше, хотя у нее и сильно болит голова. Морально девушка подавлена. Родители до сих пор скрывают от нее смерть мужа и сестры, но она начинает догадываться, что Саша не в командировке, а Диана не болеет. Понадобится помощь психолога, чтобы подготовить ее к страшной новости", — цитирует gx.net.ua Мащенко.

Alina Zybtseva, facebook Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб

Оксана Диана Берченко, facebook Диана и Оксана Берченко

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".