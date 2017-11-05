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    Общество

    В аэропорту Харькова заметили "виновницу" смертельного ДТП

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (112)

    (обновлено: )304
    В соцсети опубликовали фотографию с рейса в Объединенные Арабские Эмираты из аэропорта Харькова, на котором запечатлена девушка, очень похожая на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 4 ноября, в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву, говорится на странице "Харьков Live" в Facebook.

    Также был опубликован и соответствующий снимок. 

    "Мы конечно не верим в заговоры, но это фото с сегодняшнего рейса на ОАЭ", — написано в сообщении.

    facebook.com/LiveKharkov
    В аэропорту Харькова заметили девушку, похожую на "виновницу" смертельного ДТП

    Мнения пользователей сети разделились. Некоторые находят сходства во внешности Зайцевой с девушкой, сфотографированной в аэропорту, другие же утверждают, что это разные люди.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

    В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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