В аэропорту Харькова заметили "виновницу" смертельного ДТП

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В субботу, 4 ноября, в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву, говорится на странице "Харьков Live" в Facebook.

Также был опубликован и соответствующий снимок.

"Мы конечно не верим в заговоры, но это фото с сегодняшнего рейса на ОАЭ", — написано в сообщении.

facebook.com/LiveKharkov В аэропорту Харькова заметили девушку, похожую на "виновницу" смертельного ДТП

Мнения пользователей сети разделились. Некоторые находят сходства во внешности Зайцевой с девушкой, сфотографированной в аэропорту, другие же утверждают, что это разные люди.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.