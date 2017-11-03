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    Резонансное ДТП в Харькове: появились новые детали о втором водителе

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (109)

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    Правоохранители, приехавшие на место ДТП сразу после случившегося, сообщили: кроме Геннадия Дронова в его автомобиле ехала еще девушка-пассажир, которая сейчас отказывается от дачи показаний.
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Скриншот

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Второй участник резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, Геннадий Дронов, ехал в своем автомобиле в момент происшествия не один. Об этом сообщает местное издание "Город X" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

    Правоохранители, приехавшие на место ДТП сразу после случившегося, сообщили: кроме Геннадия Дронова в его автомобиле ехала еще девушка-пассажир, которая сейчас отказывается от дачи показаний.

    "Он ехал со своей знакомой. Жены у Дронова нет", — сказал собеседник в правоохранительных органах.

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    Адвокат Дронова подтверждает: пассажир в машине его клиента действительно был. По словам защитника, этот человек не отказывается от дачи показаний, но до сегодняшнего дня его никто к делу не привлекал.

    Между тем, в следственных действиях водитель Volkswagen Touareg снова не участвовал. Дронов во второй раз пропустил реконструкцию событий по причине болезни — он до сих пор восстанавливается после аварии.

    Его адвокат Сергей Перепелица говорит: клиент проходит по делу как свидетель, его присутствие во время следственного эксперимента не обязательно.

    "Все действия следствия на сегодня с нами согласованы. Но когда Геннадия выпишут из больницы, мы будем просить, чтобы следственный эксперимент провели и с нами", — сказал Перепелица.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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