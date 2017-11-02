ДТП в Харькове. Появились детали следственного эксперимента с Зайцевой

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На время следственного эксперимента, в котором участвовала подозреваемая по делу о ДТП в Харькове Елена Зайцева, перекрывалось движение и возобновилось только после ее возвращения в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в среду на месте ДТП с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии, которая унесла жизни шести человек.

"Ее привезли из СИЗО в автозаке ради следственного эксперимента. 20-летняя девушка была в наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили", — сообщает подробности ТСН.

С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения Lexus — она в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер.

Результаты экспериментов и экспертиз следователи не озвучили, несмотря на то, что десятидневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, истек.

В больнице остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, держат в медикаментозном сне беременную женщину. Одного из пострадавших в аварии уже выписали из больницы.

Второй участник ДТП Геннадий Дронов не участвовал в следственном эксперименте.