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    ДТП в Харькове. Появились детали следственного эксперимента с Зайцевой

    (обновлено: )21

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На время следственного эксперимента, в котором участвовала подозреваемая по делу о ДТП в Харькове Елена Зайцева, перекрывалось движение и возобновилось только после ее возвращения в СИЗО.

    Ранее сообщалось, что в среду на месте ДТП с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова правоохранительные органы провели второй следственный эксперимент по воссозданию аварии, которая унесла жизни шести человек.

    "Ее привезли из СИЗО в автозаке ради следственного эксперимента. 20-летняя девушка была в наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили", — сообщает подробности ТСН.

    С помощью Зайцевой следователи пытались воспроизвести схему движения Lexus — она в деталях рассказывала, как ехала в тот вечер. 

    Результаты экспериментов и экспертиз следователи не озвучили, несмотря на то, что десятидневный срок, в который обещали провести автотехническую экспертизу, истек. 

    В больнице остаются четверо пострадавших в результате аварии, в частности, держат в медикаментозном сне беременную женщину.  Одного из пострадавших в аварии уже выписали из больницы. 

    Второй участник ДТП Геннадий Дронов не участвовал в следственном эксперименте.

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