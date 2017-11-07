Жесткое столкновение. В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами

В понедельник в Харькове произошло ДТП, в результате которого внедорожник едва не вылетел на тротуар. Об этом говорится на странице "Харьков City" в социальной сети Facebook.

"На пересечении улиц Кацарской и Ярославской произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Kia Sportage. В результате ДТП джип чуть не вылетел на тротуар. Водитель джипа утверждает, что он ехал на зеленый, но видео красноречиво свидетельствует об обратном, что как раз он, нарушая ПДД, выехал на перекресток на Красный сигнал светофора", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

Читайте также: ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.