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    Резонансное ДТП в Харькове: второму водителю сообщили о подозрении

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (115)

    (обновлено: )111026
    Адвокат сообщил, что 7 ноября суд изберет Геннадию Дронову меру пресечения. На данный момент его подзащитный находится в больнице, он не задержан.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители сообщили о подозрении второму участнику резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, Геннадию Дронову. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на его адвоката Сергея Перепелицу.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
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    "Сегодня ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан)", — сообщил он.

    По словам защитника, на данный момент он знакомится с подозрением.

    Также адвокат сообщил, что 7 ноября суд изберет Дронову меру пресечения. На данный момент его подзащитный находится в больнице, он не задержан.

    Адвокат уточнил, что Дронов был допрошен ранее в качестве свидетеля, а сейчас уже в качестве подозреваемого.

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    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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