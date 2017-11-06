Резонансное ДТП в Харькове: второму водителю сообщили о подозрении

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители сообщили о подозрении второму участнику резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, Геннадию Дронову. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на его адвоката Сергея Перепелицу.

"Сегодня ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан)", — сообщил он.

По словам защитника, на данный момент он знакомится с подозрением.

Также адвокат сообщил, что 7 ноября суд изберет Дронову меру пресечения. На данный момент его подзащитный находится в больнице, он не задержан.

Адвокат уточнил, что Дронов был допрошен ранее в качестве свидетеля, а сейчас уже в качестве подозреваемого.

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