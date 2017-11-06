Путин видит позитив в создании Ассоциации друзей Крыма

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что учреждение Международной ассоциации друзей Крыма в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении.

Об этом говорится в приветствии к участникам и гостям Международной конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня всё больше людей осознают недопустимость применения практики двойных стандартов, выступают за развитие конструктивного диалога между всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. В этой связи считаю важным учреждение Международной ассоциации друзей Крыма. Создание подобной структуры в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении", — говорится в приветствии Путина.

По словам президента РФ, проведение столь масштабного форума с участием представителей центральных и местных властей, парламентариев, общественных и политических деятелей, предпринимателей более чем из двадцати стран – свидетельствует о растущем интересе к налаживанию экономических, гуманитарных, культурных связей с Республикой Крым.

"Уверен, что зарубежные гости смогут обстоятельно познакомиться с жизнью этого российского региона, который динамично развивается и открыт для сотрудничества в самых различных сферах", — добавил он.

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Путин выразил надежду на то, что участники конференции проведут плодотворные, содержательные дискуссии, наметят совместные перспективные проекты и инициативы, которые послужат интересам наших стран и народов.

Ранее сообщалось, что Крым закрыл административную границу с Украиной. 1 ноября работа всех трех пунктов пропуска на админгранице Крыма с Украиной приостановлена из-за технических неполадок.