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    Общество

    Путин видит позитив в создании Ассоциации друзей Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (223)

    (обновлено: )5510
    Президент РФ направил приветствие участникам и гостям масштабной Международной конференции, которая проходит в Крыму.
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что учреждение Международной ассоциации друзей Крыма в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении.

    Об этом говорится в приветствии к участникам и гостям Международной конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", опубликованном на сайте Кремля.

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    "Сегодня всё больше людей осознают недопустимость применения практики двойных стандартов, выступают за развитие конструктивного диалога между всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. В этой связи считаю важным учреждение Международной ассоциации друзей Крыма. Создание подобной структуры в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении", — говорится в приветствии Путина.

    По словам президента РФ, проведение столь масштабного форума с участием представителей центральных и местных властей, парламентариев, общественных и политических деятелей, предпринимателей более чем из двадцати стран – свидетельствует о растущем интересе к налаживанию экономических, гуманитарных, культурных связей с Республикой Крым.

    "Уверен, что зарубежные гости смогут обстоятельно познакомиться с жизнью этого российского региона, который динамично развивается и открыт для сотрудничества в самых различных сферах", — добавил он.

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    Путин выразил надежду на то, что участники конференции проведут плодотворные, содержательные дискуссии, наметят совместные перспективные проекты и инициативы, которые послужат интересам наших стран и народов.

    Ранее сообщалось, что Крым закрыл административную границу с Украиной. 1 ноября работа всех трех пунктов пропуска на админгранице Крыма с Украиной приостановлена из-за технических неполадок.

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