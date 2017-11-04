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    Аксенов рассказал о "крымской мечте"

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    Сергей Аксенов
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости Украина. Крымской мечтой на протяжении многих лет было единство с Россией, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    "Единство с Россией на протяжении многих лет было нашей "крымской мечтой". Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента, благодаря поддержке российского народа", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня народного единства.

    По его словам, сегодняшний праздник имеет особое значение для крымчан.

    "Отношение к российскому Крыму уже стало своего рода "тестом" на патриотизм, который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека – любовь к Отечеству, уважение к его истории или высокомерное презрение к своей стране и своему народу", — подчеркнул Аксенов.

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