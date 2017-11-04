Аксенов рассказал о "крымской мечте"

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости Украина. Крымской мечтой на протяжении многих лет было единство с Россией, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Единство с Россией на протяжении многих лет было нашей "крымской мечтой". Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента, благодаря поддержке российского народа", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня народного единства.

По его словам, сегодняшний праздник имеет особое значение для крымчан.

"Отношение к российскому Крыму уже стало своего рода "тестом" на патриотизм, который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека – любовь к Отечеству, уважение к его истории или высокомерное презрение к своей стране и своему народу", — подчеркнул Аксенов.