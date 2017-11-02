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    Политика

    Украина назвала новые требования к России в "крымской" резолюции ООН

    (обновлено: )24405
    По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, обновленная резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.
    Постоянный представитель Украины в Совбезе ООН. Архивное фото
    @UKRinUN

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в Генеральную Ассамблею ООН, содержит ряд новых требований к России, а также обращение к генсеку Организации по координации действий структур ООН в Крыму, заявил в комментарии Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

    По его словам, документ подтверждает, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Он также осуждает "принудительный" перевод жителей полуострова в российское гражданство. В проекте утверждается об "отсутствии у России юрисдикции на полуострове", что "делает ее решения и законы в Крыму ничтожными".

    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Киев призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности.

    По словам Ельченко, документ содержит просьбу к Генсеку ООН координировать действия структур организации для выполнения положений резолюции.

    "Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью", — уверен он.

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    Резолюция также требует отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа и открытия международным организациям доступа на полуостров.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России продолжает настаивать, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ. 

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