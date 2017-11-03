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    На админгранице с Крымом пресекли провоз боеприпасов

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    В одной из технологических полостей салона был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами. Во втором случае владелец джипа забыл выложить патроны для "травматики" перед поездкой в Крым.
    Ситуация на пропускном пункте Армянск
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымские пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов через админграницу гражданами Украины, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

    Инциденты произошли в пункте пропуска "Армянск".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В первом случае гражданин Украины 1982 года рождения покидал Крым. В одной из технологических полостей салона автовладельца был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно, предназначенными для травматического пистолета.

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    Другой случай произошел двумя днями позже. В автомобиле гражданина Украины 1967 года рождения, прибывшего из Николаева, пограничник выявил патроны для "травматики", которые владелец джипа забыл выложить перед поездкой в Крым.

    "В обоих случаях запрещенные к провозу через государственную границу РФ предметы изъяты контрольными органами и направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение", — говорится в сообщении.

    Напомним, два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Киев считает присоединение Крыма к РФ "аннексией".

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