На админгранице с Крымом пресекли провоз боеприпасов

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымские пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов через админграницу гражданами Украины, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Инциденты произошли в пункте пропуска "Армянск".

В первом случае гражданин Украины 1982 года рождения покидал Крым. В одной из технологических полостей салона автовладельца был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно, предназначенными для травматического пистолета.

Читайте также: Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма

Другой случай произошел двумя днями позже. В автомобиле гражданина Украины 1967 года рождения, прибывшего из Николаева, пограничник выявил патроны для "травматики", которые владелец джипа забыл выложить перед поездкой в Крым.

"В обоих случаях запрещенные к провозу через государственную границу РФ предметы изъяты контрольными органами и направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение", — говорится в сообщении.

Напомним, два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Киев считает присоединение Крыма к РФ "аннексией".