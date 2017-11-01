КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Крыму взорвался второй за сутки газопровод. Из-за происшествия тысячи крымчан остались без электричества, так как взрыв повредил газораспределительные станции.

Отметим, что первый взрыв произошел вечером 31 октября. Второй взрыв прогремел около пяти утра 1 ноября.

Фото со страницы Александра Талипова На месте взрыва газопровода в Крыму

Глава "Крымгазсеть" Сергей Тарасов сообщил, что взрыв произошел в газопроводе среднего давления диаметром 270 мм.

Напомним, что от первого взрыва нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. К тому же крымчане остались без электричества, так как взрыв повредил линии ЛЭП.