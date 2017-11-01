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    Происшествия

    В Крыму взорвался второй за сутки газопровод

    (обновлено: )10801
    Как отмечается, взрыв произошел в газопроводе среднего давления диаметром 270 мм. Инцидент зафиксирован около пяти утра 1 ноября.
    Повреждение газопровода под Алуштой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Крыму взорвался второй за сутки газопровод. Из-за происшествия тысячи крымчан остались без электричества, так как взрыв повредил газораспределительные станции.

    Отметим, что первый взрыв произошел вечером 31 октября. Второй взрыв прогремел около пяти утра 1 ноября.

    Фото со страницы Александра Талипова
    На месте взрыва газопровода в Крыму

    Глава "Крымгазсеть" Сергей Тарасов сообщил, что взрыв произошел в газопроводе среднего давления диаметром 270 мм.

    Напомним, что от первого взрыва нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. К тому же крымчане остались без электричества, так как взрыв повредил линии ЛЭП.

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