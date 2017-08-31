Импорт газа из Венгрии. Украина по максимуму загрузила газопровод

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Импорт природного газа по венгерскому направлению с 18 по 26 августа 2017 года превысил 17 млн куб. м в сутки, при номинальной возможности газопровода 16,8 млн куб. м в сутки, сообщает "Укринформ" со ссылкой на оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно обнародованным данным, за 1-26 августа со стороны Венгрии поступило 334,2 млн куб. м газа (в среднем — 12,86 млн куб. м/сутки), в т.ч. за 17-26 августа — 154 млн куб. м (в среднем — 17,11 млн куб. м/сутки). Этот показатель превышает номинальную возможность импорта газа через Берегдароц, которая составляет 16,8 млн куб. м в сутки.

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По состоянию на 26 августа 2017 года Украина импортировала газ в суточном режиме 44,236 млн куб. м (Словакия — 24,128 млн куб. м, Венгрия — 17,087 млн куб. м, Польша — 3,021 млн куб. м). В целом за 1 — 26 августа импорт составил 1 млрд 16,9 млн куб. м.

Как сообщалось ранее, номинальная мощность импорта Украиной газа со стороны трех стран Европы на сегодня составляет до 63,6 млн куб. м. (Словакия — 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия — 16,8 млн куб. м/сутки, Польша — 4,3 млн куб. м/сутки).

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Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.