МинАто подсчитало, сколько кораблей в течение месяца зашло в порты Крыма

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В порты Крыма с 1 октября по 1 ноября зашли 22 грузовых судна, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В целом этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того", – говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, которые расположены на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины.

Как отмечается, это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.