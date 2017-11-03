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    Общество

    МинАто подсчитало, сколько кораблей в течение месяца зашло в порты Крыма

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    В министерстве подчеркнули, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, которые расположены на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права.
    Крым. Керчь
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В порты Крыма с 1 октября по 1 ноября зашли 22 грузовых судна, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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    "В целом этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того", – говорится в сообщении.

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    В ведомстве уточнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, которые расположены на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины.

    Как отмечается, это влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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