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    Общество

    Хакеры пытались взломать программу управления украинской артиллерией

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    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Известную под названием Fancy Bear хакерскую группу уже обвиняли в причастности к кибератакам на серверы западных правительств и безопасности организаций, а также Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. Об этом пишет американское издание Associated Press.

    Отчет Associated Press от 2 ноября базируется на анализе цифрового списка, предоставленного фирмой Secureworks, специализирующейся на кибербезопасности. В результате исследований были найдены новые детальные доказательства связи между российскими хакерами и Кремлем. Отчет также показывает, что целью операции был взлом почтовых ящиков 4700 пользователей Gmail в США, России и других странах.

    Главный автор отчета Рафаэль Сеттер в публикации на издательской платформе Medium скриншот с данными, собранными Secureworks, о "попытке прорваться к известной украинской программы управления артиллерией" от 3 апреля 2015 года.

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