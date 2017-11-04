Хакеры пытались взломать программу управления украинской артиллерией

Известную под названием Fancy Bear хакерскую группу уже обвиняли в причастности к кибератакам на серверы западных правительств и безопасности организаций, а также Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. Об этом пишет американское издание Associated Press.

Отчет Associated Press от 2 ноября базируется на анализе цифрового списка, предоставленного фирмой Secureworks, специализирующейся на кибербезопасности. В результате исследований были найдены новые детальные доказательства связи между российскими хакерами и Кремлем. Отчет также показывает, что целью операции был взлом почтовых ящиков 4700 пользователей Gmail в США, России и других странах.

Главный автор отчета Рафаэль Сеттер в публикации на издательской платформе Medium скриншот с данными, собранными Secureworks, о "попытке прорваться к известной украинской программы управления артиллерией" от 3 апреля 2015 года.