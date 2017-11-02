Хакеры массово атаковали аккаунты украинских политиков, включая Порошенко

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Группа кибершпионажа Fancy Bear, известная также как APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium, пыталась взломать почтовые ящики ряда украинских политиков, включая президента Петра Порошенко, сообщает Associated Press.

Агентство, которое получило доступ к списку целей хакеров, отмечает, что в их числе — сын Порошенко Алексей, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также народный депутат Сергей Лещенко. В список попали и другие бывшие и действующие министры.

В общей сложности в перечне 545 аккаунтов, которые подверглись хакерской атаке.

Fancy Bear обвиняется во взломе сайта Всемирного антидопингового агентства в августе 2016 года. Он был совершен после того, как эта международная организация опубликовала отчет, обвиняющий Россию в создании поддерживаемой государством системы применения допинга спортсменами. К хакерам Fancy Bears причисляют в том числе и атаку в июне 2016 года на сеть демократов США. В начале ноября 2016 года компания Microsoft объявила о взломе новейшей версии ОС Windows. По мнению специалистов по кибербезопасности, он был совершен группой Fancy Bear.

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Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".