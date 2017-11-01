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    Следствие вплотную приблизилось к организаторам терактов - Матиос

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (38)

    (обновлено: )11503
    Анатолий Матиос заявил, что при подготовке покушения на полковника Максима Шаповала спецслужбы самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассматривали в качестве возможных целей 1,6 тысячи силовиков и высшее руководство Украины.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Следствие "вплотную приблизилось" к организаторам терактов, которые произошли в Украине в последнее время, заявил в среду на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    В последнее время в Украине участились случаи терактов. За последний год были совершены покушения на разных чиновников, политиков и общественных деятелей.

    "Теракты в отношении полковника Шаповала (разведки Минобороны Украины Максима Шаповала — ред.), Хараберюша (полковника СБУ Александра Хараберюша — ред.) и убийства Шеремета (журналиста Павла Шеремета — ред.) — процессуальное руководство или расследование осуществляют следователи военной прокуратуры и СБУ… (они — ред.)  вплотную приблизилось к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток", — заявил Матиос.

    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook
    Потери силовиков. Еще один офицер застрелен в Киеве

    По его словам, в Донбассе действуют специальные центры, которые "поставили террористические акты на поток". Матиос заявил, что при подготовке покушения на полковника Максима Шаповала, который погиб в июне в Киеве в результате взрыва автомобиля, спецслужбы самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассматривали в качестве возможных целей 1,6 тысячи силовиков и высшее руководство Украины.

    В то же время замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что обвинения Киева о причастности самопровозглашенной Донецкой народной республики к покушениям и терактам является попыткой "списать" внутренние разборки на ДНР.

    "Мы не террористическое государство и данные методы не используем, они нам чужды. Это (теракты, покушения) внутренние разборки, которые пытаются списать на нас", — отметил Басурин.

    Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

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