Потери силовиков. Еще один офицер застрелен в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook, в полдень, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек Днепровского района Киева обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями головы. Личность погибшего установлена – это местный житель 1956 года рождения.

"Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Усилия оперативных служб направленны на установление злоумышленника, который застрелил киевлянина", — говорится в сообщении.

Полиция Киева, facebook На месте убийства мужчины в Киеве

По данным СМИ, погибший в прошлом сотрудник СБУ. Якобы накануне он договорился о встрече с покупателем на охотничье ружье. Чтобы успеть к назначенному времени, мужчина с товаром вышел из дома, но в подъезде его подкараулил неизвестный, который дважды выстрелил своей жертве в голову, забрал ружье и скрылся.

Только спустя примерно полчаса на бездыханное тело наткнулся сосед, он и вызвал полицию.

Полиция открыла производство по факту умышленного убийства. Носит произошедшее бытовой характер, связано ли со сделкой купли-продажи или причина убийства в прошлой профессиональной деятельности погибшего, будет выяснять следствие.

Способ расправы может говорить о том, что жертву казнили, и делали это профессионально и хладнокровно.

Страшные итоги прошлой недели

И это уже далеко не первый случай гибели офицеров от рук неизвестных.

Два взорванных авто — с сотрудником разведки Минобороны в Киеве и СБУ на Донбассе, двое погибших – таковы итоги прошлой недели. Жертвой взрыва автомобиля "Mercedes-Benz" 27 июня в Киеве стал 39-летний Максим Шаповал, руководивший спецназом Главного разведывательного управления Министерства обороны. Взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля. Инцидент квалифицировали как теракт.

На следующий день в Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Один человек погиб – полковник Юрий Возный, четверо ранены. Среди жертв – сотрудники Департамента контрразведки. Судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв авто как террористический акт.