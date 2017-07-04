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    Аналитика и комментарии

    Потери силовиков. Еще один офицер застрелен в Киеве

    (обновлено: )269761
    В Киеве убили бывшего сотрудника СБУ – одним выстрелом в голову. Это уже далеко не первое нападение на представителей силовых органов в Украине за последнее время.
    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Как сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook, в полдень, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек Днепровского района Киева обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями головы. Личность погибшего установлена – это местный житель 1956 года рождения. 

    "Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Усилия оперативных служб направленны на установление злоумышленника, который застрелил киевлянина", — говорится в сообщении. 

    Полиция Киева, facebook
    На месте убийства мужчины в Киеве

    По данным СМИ, погибший в прошлом сотрудник СБУ. Якобы накануне он договорился о встрече с покупателем на охотничье ружье. Чтобы успеть к назначенному времени, мужчина с товаром вышел из дома, но в подъезде его подкараулил неизвестный, который дважды выстрелил своей жертве в голову, забрал ружье и скрылся. 

    Только спустя примерно полчаса на бездыханное тело наткнулся сосед, он и вызвал полицию.  

    Взрыв в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"
    Мощный взрыв в Киеве: первые фото с места ЧП

    Полиция открыла производство по факту умышленного убийства. Носит произошедшее бытовой характер, связано ли со сделкой купли-продажи или причина убийства в прошлой профессиональной деятельности погибшего, будет выяснять следствие. 

    Способ расправы может говорить о том, что жертву казнили, и делали это профессионально и хладнокровно. 

    Страшные итоги прошлой недели

    И это уже далеко не первый случай гибели офицеров от рук неизвестных.

    Два взорванных авто — с сотрудником разведки Минобороны в Киеве и СБУ на Донбассе, двое погибших – таковы итоги прошлой недели. Жертвой взрыва автомобиля "Mercedes-Benz" 27 июня в Киеве стал 39-летний Максим Шаповал, руководивший спецназом Главного разведывательного управления Министерства обороны. Взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля. Инцидент квалифицировали как теракт. 

    На следующий день в Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Один человек погиб – полковник Юрий Возный, четверо ранены. Среди жертв – сотрудники Департамента контрразведки. Судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв авто как террористический акт.  

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