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    Общество

    Глава СБУ назвал шокирующее число предотвращенных терактов за 2 года

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    Грицак сообщил, что всего в течение 2016-2017 гг. подразделениями СБУ предупреждено 22 теракта, задержано 62 человека, установлена почти тысяча участников диверсионных групп, из которых задержано 114.
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В 2016-2017 годах СБУ предупредила 22 террористических акта, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает "112 Украина".

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    "Всего в течение 2016-2017 гг. подразделениями СБУ предупреждено 22 теракта, задержано 62 человека. Нами установлена почти тысяча участников диверсионных групп, из которых задержано 114. Осуждено – 54", – отметил он.

    Он также отметил, что СБУ предотвратила подрыв одного из объектов инфраструктуры в Донецкой области. По словам Грицака, лицо, пытавшееся устроить подрыв, задержано.

    "В эти минуты идет документирования еще одного преступления, и задержан человек, который в Донецкой области с почти килограммом взрывчатки планировал подорвать объект инфраструктуры", — заявил он.

    Ранее он заявил, что СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника Службы Александра Хараберюша.

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