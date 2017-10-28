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    Общество

    "В связи с угрозой терактов". В Украине усилена охрана военных складов

    (обновлено: )87
    Генштаб ВС Украины просит граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Охрана арсеналов, баз, складов и других воинских частей усилена в связи с ростом террористических угроз, говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в субботу в Facebook.

    "В связи с ростом террористических угроз в Вооруженных силах Украины усилена охрана арсеналов, баз, складов и других воинских частей. В то же время применяется ряд неотложных мер по оборудованию охраны важных военных объектов современными системами наблюдения и противодействия от несанкционированного проникновения на охраняемую территорию. Допуск лиц на указанные объекты организован и осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства", — говорится в сообщении.

    Вооруженные силы Украины оказывают поддержку правоохранительным органам по поддержанию правопорядка в воинских частях и по усилению безопасности военных объектов, отмечается в сообщении.

    Скриншот сообщения

    Генштаб просит граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

    Руководство Украины занялось вопросом охраны военных объектов после ряда ЧП на складах, на которых неоднократно детонировали боеприпасы. Последний случай произошел на складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября. Из-за взрыва боеприпасов там произошел пожар, было возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". После этого ЧП военная прокуратура начала проверку военных объектов и складов.

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