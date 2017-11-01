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    Общество

    В Украине запретили вылов рыбы

    (обновлено: )47712
    Запрет на ловлю рыбы в местах массового их скопления в углублениях дна рек и озер в зимний период вступает в силу 1 ноября. Он касается 21 области, включая Киевскую.
    Щука на озере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. С ноября в 21 области Украины запрещена ловля рыбы на зимовальных ямах — местах массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период, сообщает пресс-служба Госагентства рыбного хозяйства Украины.

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    Запрет распространяется на Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую области. 

    В каждой области Украины места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий (список зимовальных ям в 2017 году).

    Размер штрафа составляет от 34 до 6800 гривен. Наказание также предусматривает уголовную ответственность.

    "За грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность — штраф 3400-6800 грн или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов", — сказано в сообщении.

    Последнее время в Украине неоднократно фиксировался массовый мор рыбы, в частности, в Запорожской области и Житомирской областях.

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