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    Общество

    В Украине начал действовать запрет на ловлю рыбы

    (обновлено: )54
    Запрет действует за исключением любительской рыбалки одной поплавковой удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега в разрешенных для этого местах.
    Ловля рыбы сетями. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. С 1 апреля по 9 июня включительно в Украине будет действовать запрет на рыбалку из-за нереста рыбы, сообщили в Ассоциации рыболовов.

    Запрет, обусловленный нерестом рыбы, действует за исключением любительской рыбалки одной поплавковой удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега в разрешенных для этого местах.

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    Запрет вводится целью сохранения отечественных рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для нереста рыб. При этом обозначенные сроки могут быть изменены в случае возникновения каких-либо факторов, влияющих на размножение рыбы.

    Ранее сообщалось о массовом море рыбы в Днепропетровской области. 

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