В Украине начал действовать запрет на ловлю рыбы

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. С 1 апреля по 9 июня включительно в Украине будет действовать запрет на рыбалку из-за нереста рыбы, сообщили в Ассоциации рыболовов.

Запрет, обусловленный нерестом рыбы, действует за исключением любительской рыбалки одной поплавковой удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега в разрешенных для этого местах.

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Запрет вводится целью сохранения отечественных рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для нереста рыб. При этом обозначенные сроки могут быть изменены в случае возникновения каких-либо факторов, влияющих на размножение рыбы.

Ранее сообщалось о массовом море рыбы в Днепропетровской области.