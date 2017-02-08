Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн рыбы

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн замороженной рыбы из-за нарушений правил маркировки.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"В пункте ветеринарного оформления "Ростов-на-Дону" инспекторами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте в связи с нарушениями правил маркировки была приостановлена погрузка подконтрольного груза (рыба замороженная, общим весом 20 тонн) для экспортной перевозки на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска поднадзорного груза.

Напомним, в конце января в Украине предотвратили ввоз 350 т зараженных цитрусовых из Турции.