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    Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн рыбы

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    Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, инспекторы не пропустили в Украину 20 тонн замороженной рыбы в связи с нарушениями правил маркировки.
    Рыба. Архивное фото
    RIA News В. Киселев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Россельхознадзор не пропустил в Украину 20 тонн замороженной рыбы из-за нарушений правил маркировки.

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    Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

    "В пункте ветеринарного оформления "Ростов-на-Дону" инспекторами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте в связи с нарушениями правил маркировки была приостановлена погрузка подконтрольного груза (рыба замороженная, общим весом 20 тонн) для экспортной перевозки на территорию Украины", — говорится в сообщении.

    Сотрудниками Управления Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска поднадзорного груза.

    Напомним, в конце января в Украине предотвратили ввоз 350 т зараженных цитрусовых из Турции.

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