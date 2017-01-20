В Украине предотвратили ввоз 20 тонн зараженных киви из Греции

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее сообщалось о резком росте цен на овощи борщевого набора, а также тропические фрукты.