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    В Украине предотвратили ввоз 20 тонн зараженных киви из Греции

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    По информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту.
    Киви
    flickr.com/Jônatas Cunha

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба ведомства.

    Смотрите также: Борщевой набор и тропические фрукты: обзор цен в Украине

    Согласно сообщению, зараженный груз был задержан в Одесском морском торговом порту. С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Грецию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

    Ранее сообщалось о резком росте цен на овощи борщевого набора, а также тропические фрукты.

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