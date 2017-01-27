В Украине предотвратили ввоз 350 т зараженных цитрусовых из Турции

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Средиземноморская плодовая муха обнаружена в цитрусовых из Турции, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Был обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм — средиземноморская плодовая муха в грузах мандаринов, апельсинов и лимонов. Указанные грузы поступили в Украину из Турции", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в период с 17 по 24 января предотвратили ввоз в страну более 350 тонн цитрусовых из Турции, которые заражены средиземноморской плодовой мухой.

По данным ведомства, соответствующий фитосанитарный контроль грузов проводился в морских портах Одесской области.

Ранее данная служба предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые также были заражены средиземноморской плодовой мухой.