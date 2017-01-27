наверх
27.01.201721:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине предотвратили ввоз 350 т зараженных цитрусовых из Турции

    (обновлено: )72
    Ввоз был предотвращен в период с 17 по 24 января. По данным властей, цитрусовые заражены средиземноморской плодовой мухой. Соответствующий фитосанитарный контроль грузов проводился в морских портах Одесской области.
    Мандарины на складе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Средиземноморская плодовая муха обнаружена в цитрусовых из Турции, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Фото: официальный сайт ПАСЕ
    Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

    "Был обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм — средиземноморская плодовая муха в грузах мандаринов, апельсинов и лимонов. Указанные грузы поступили в Украину из Турции", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что в период с 17 по 24 января предотвратили ввоз в страну более 350 тонн цитрусовых из Турции, которые заражены средиземноморской плодовой мухой.

    По данным ведомства, соответствующий фитосанитарный контроль грузов проводился в морских портах Одесской области.

    Ранее данная служба предотвратила ввоз на территорию Украины партии плодов киви из Греции общим весом 19,6 тонны, которые также были заражены средиземноморской плодовой мухой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Постернак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Ростислав Кравец
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения