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    Происшествия

    Возле Житомира массово гибнет рыба

    (обновлено: )10310
    Специалисты взяли пробы воды и рыбы, результаты будут известны в течение 3-4 дней. Местные рыбаки считают, что в массовой гибели рыбы виноват завод "Рудь", экологи просят дождаться результатов проб.
    Массовый мор рыбы в реке Тетерев в районе села Станишовка Житомирской области
    20minut.ua (Житомир)

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Массовая гибель рыбы выявлена в четверг в реке Тетерев в районе села Станишовка Житомирской области, сообщает 20minut.ua.

    Информация о происшествии поступила на горячую линию Житомирского рыбоохранного патруля, представители которого выехали на место и сообщили в Государственную экологическую службу.

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    "На месте мы увидели, что здесь действительно есть гибель рыбы разных видов: карп, карась, красноперка, окунь, бычок, а также раки. Мы проводим обследование пораженных участков, считаем количество погибшей рыбы", — сообщил начальник Житомирского рыбоохранного патруля Александр Гонтарь.

    В свою очередь главный специалист отдела оперативного контроля, государственный экологический инспектор Виктор Демкин сообщил, что специалисты взяли пробы воды и рыбы, результаты будут известны в течение 3-4 дней.

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    При этом местные рыбаки напомнили, что мор рыбы наблюдается не впервые, но ранее гибель не была такой массовой. По их мнению, это произошло из-за деятельности завода "Рудь", находящегося недалеко от реки. 

    20minut.ua (Житомир)
    Массовый мор рыбы в реке Тетерев в районе села Станишовка Житомирской области

    Ранее председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявил, что сейчас прилавки украинских магазинов завалены смертоносной рыбой. В Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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