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26.09.201716:59
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    Фотоленты

    Появились жуткие фото массового мора рыбы под Мелитополем

    (обновлено: )452
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto
    Массовый мор рыбы в Молочном лимане
    facebook.com/dsmolfoto

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    Журналист Дмитрий Смольенко выложил на своей странице в Facebook фото, на которых запечатлены люди, занимающиеся сбором мертвой рыбы. Кадры сняты на берегу Молочного лимана в Запорожской области.

    На снимках видно, что берег лимана практически усеян тушками мертвых рыб. Причина гибели устанавливается.

    Молочный лиман омывает берега трех районов Запорожской области — Акимовского, Приазовского и Мелитопольского.

    Смотрите также: "Ну, не печалься, Петро". Лучшие фотожабы на Порошенко

    Ранее массовая гибель рыбы была выявлена в реке Тетерев в районе села Станишовка Житомирской области.

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