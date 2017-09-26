Появились жуткие фото массового мора рыбы под Мелитополем

Журналист Дмитрий Смольенко выложил на своей странице в Facebook фото, на которых запечатлены люди, занимающиеся сбором мертвой рыбы. Кадры сняты на берегу Молочного лимана в Запорожской области.

На снимках видно, что берег лимана практически усеян тушками мертвых рыб. Причина гибели устанавливается.

Молочный лиман омывает берега трех районов Запорожской области — Акимовского, Приазовского и Мелитопольского.

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Ранее массовая гибель рыбы была выявлена в реке Тетерев в районе села Станишовка Житомирской области.