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Нардеп Рыбалка заявил о слежке за ним и его родными

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Рыбалка заявил, что у него взломали личную электронную почту, прослушиваю мобильный телефон и ведут слежку за ним и членами его семьи. Он обратился к главам ГПУ и СБУ.
Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка
УНИАН

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка просит правоохранителей завести уголовное дело по факту слежки за ним и его родными.

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"Обратился с депутатским обращением к Генеральному прокурору Украины и председателю Службы безопасности Украины с просьбой осуществить все действия относительно проверки фактов осуществления взлома моей личной электронной почты, прослушивания моего мобильного телефона и слежки неизвестными лицами за мной и членами моей семьи. Попросил начать досудебное расследование по этим фактам, ведь Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за вмешательство в деятельность народного депутата", — написал Рыбалка на своей странице в Facebook.

Политик считает, что такие противоправные действия против него осуществляются с целью дискредитации как оппозиционного политика, который критикует определенные действия власти, в частности Национального банка.

Ранее экс-зам генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о слежке СБУ за членами "партии Саакашвили".

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