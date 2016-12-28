Нардеп Рыбалка заявил о слежке за ним и его родными

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка просит правоохранителей завести уголовное дело по факту слежки за ним и его родными.

"Обратился с депутатским обращением к Генеральному прокурору Украины и председателю Службы безопасности Украины с просьбой осуществить все действия относительно проверки фактов осуществления взлома моей личной электронной почты, прослушивания моего мобильного телефона и слежки неизвестными лицами за мной и членами моей семьи. Попросил начать досудебное расследование по этим фактам, ведь Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за вмешательство в деятельность народного депутата", — написал Рыбалка на своей странице в Facebook.

Политик считает, что такие противоправные действия против него осуществляются с целью дискредитации как оппозиционного политика, который критикует определенные действия власти, в частности Национального банка.

Ранее экс-зам генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил о слежке СБУ за членами "партии Саакашвили".