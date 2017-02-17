Нардеп Рыбалка пожаловался на давление со стороны ГПУ и СБУ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка заявил о давлении на него со стороны генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, сообщила в пятницу пресс-служба депутата.

"Рыбалка заявил о давлении на него со стороны Генпрокуратуры и СБУ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в офисе Днепропетровского областного отделения Радикальной партии и в центральном офисе корпорации S.Group, которая принадлежит семье Рыбалка, сотрудники генпрокуратуры и СБУ проводили обыск. Указывается, что это уже четвертый обыск за последние три года.

Рыбалка убежден, что обыски являются политическим давлением на него как представителя оппозиционной "Радикальной партии", а также на всю партию за занимаемую принципиальную позицию.

"За мою критику, как председателя финансового комитета Верховной Рады, действий Национального банка. Нашей принципиальной позиции по изменениям в Уголовно-процессуальный кодексе, которые хочет сегодня протянуть Генеральная прокуратура для того, чтобы каждого встречного можно было без суда и следствия посадить в тюрьму", — приводятся слова депутата.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали визу в США, депутат связывает это с его политическими требованиями.