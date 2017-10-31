Историк о переименовании улицы Героев Сталинграда: не по закону

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Заведующий Музеем истории местного самоуправления Днепропетровской области (отдел Днепропетровского национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого), кандидат исторических наук Максим Кавун считает, что переименование улицы Героев Сталинграда в Днепре не подпадает под требования ЕС и под закон о декоммунизации.

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"Переименование улицы Героев Сталинграда – поспешное и непродуманное решение, неуважение к героям Сталинградской битвы", — считает он.

"Это одна из крупнейших битв в истории человечества и мы – часть страны, которая победила фашизм. Улица названа не в честь Сталина, а в честь Сталинградской битвы. Мало кто знает о том, что в Европе масса улиц названа в честь героев Сталинградской битвы, поскольку улицы называли в честь союзников. Есть Сталинградская авеню в Брюсселе, Сталинградский бульвар в Ницце, станция метро "Сталинград" и площадь Сталинградской битвы в Париже. Масса французских городов – Марсель Лимож, Тулуза имеют Сталинградские улицы, а также города Италии – Милан и Болонья", — напомнил историк.

"Очень интересно, что мы идем в Европу, но мы отказываемся от того, что уважают в Европе, и не требуют снимать в Европейской Союзе. На мой взгляд, это нарушение исторической памяти. Возможно, само переименование улицы в проспект – целесообразно, потому что это одна из самых длинных улиц в нашем городе, 11 км. Но переименование самой улицы мне кажется неправильным, поспешным и антидемократичным", — заявил Кавун.

Ранее На сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция "Запретить переименование улицы Александра Сабурова в улицу именно Сержа Лифаря! В Алмазную, Молодежную или даже Фестивальную, но не в честь эмигранта-гомосексуала!".