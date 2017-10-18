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    Киев

    Власти Киева просят не переименовывать улицу в честь "гомосексуалиста"

    (обновлено: )44020
    По мнению автора петиции, жители улицы Александра Самбурова не хотят "пропагандировать богемную жизнь художников во Франции".
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция "Запретить переименование улицы Александра Сабурова в улицу именно Сержа Лифаря! В Алмазную, Молодежную или даже Фестивальную, но не в честь эмигранта-гомосексуала!".

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    Автор петиции, Оксана Смолярчук, просит не переименовывать улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря.

    Женщина считает, что персона известного танцора Сержа Лифаря не знакома большинству жителей ее улицы.

    "Единственные известные факты — из интернета: выдающийся танцовщик, в юности эмигрировал из Украины и больше не возвращался в нее, а еще поддерживал длительные гомосексуальные связи с руководителем своего балета. Лифарь имел довольно далекое отношение к г. Киеву и к Деснянскому району. Здесь нет дома, где бы танцор родился или жил, нет его школы, театра. А есть — консервативные взгляды населения на сексуальную ориентацию и нежелание жителей улицы пропагандировать богемную жизнь художников во Франции. Любое другое название улицы, но не Лифаря", — отмечается в тексте петиции.

    Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды.

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