Власти Киева просят не переименовывать улицу в честь "гомосексуалиста"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция "Запретить переименование улицы Александра Сабурова в улицу именно Сержа Лифаря! В Алмазную, Молодежную или даже Фестивальную, но не в честь эмигранта-гомосексуала!".

Автор петиции, Оксана Смолярчук, просит не переименовывать улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря.

Женщина считает, что персона известного танцора Сержа Лифаря не знакома большинству жителей ее улицы.

"Единственные известные факты — из интернета: выдающийся танцовщик, в юности эмигрировал из Украины и больше не возвращался в нее, а еще поддерживал длительные гомосексуальные связи с руководителем своего балета. Лифарь имел довольно далекое отношение к г. Киеву и к Деснянскому району. Здесь нет дома, где бы танцор родился или жил, нет его школы, театра. А есть — консервативные взгляды населения на сексуальную ориентацию и нежелание жителей улицы пропагандировать богемную жизнь художников во Франции. Любое другое название улицы, но не Лифаря", — отмечается в тексте петиции.

Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды.