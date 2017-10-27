Уже и Богдан Хмельницкий - враг народа? Соцсети о новом переименовании

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Переяслав-Хмельницкий решили переименовать. Сессия горсовета в четверг, 26 октября, проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав.

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"В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года", – сообщается на сайте горсовета.

В украинском сегменте соцсетей "дехмельнизация" города вызвала немало споров: "Маразм продолжается… Уже и Богдан Хмельницкий — враг украинского народа?";

"Богдан-Зиновий — неоднозначная фигура, именно из-за его ошибки Русь-Украина попала под власть Московии…".

"Хмельницкому не место в истории Украины! Ярема Вишневецкий — наше европейское прошлое!",

"Освобождают место. Пора уж Порошенківськ, Турчинове, Пашинський и Розенблатир на карту наносить", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook