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    Уже и Богдан Хмельницкий - враг народа? Соцсети о новом переименовании

    (обновлено: )74640
    Новыми переименованиями украинцев не удивить, но такого не ожидали многие: депутаты горсовета Переяслав-Хмельницкого проголосовали за возвращение городу исторического названия Переяслав. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Богдан Хмельницкий
    wikipedia

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Переяслав-Хмельницкий решили переименовать. Сессия горсовета в четверг, 26 октября, проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав. 

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    "В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года", – сообщается на сайте горсовета.

    В украинском сегменте соцсетей "дехмельнизация" города вызвала немало споров: "Маразм продолжается… Уже и Богдан Хмельницкий — враг украинского народа?"; 

    "Богдан-Зиновий — неоднозначная фигура, именно из-за его ошибки Русь-Украина попала под власть Московии…". 

    "Хмельницкому не место в истории Украины!  Ярема Вишневецкий — наше европейское прошлое!", 

    "Освобождают место. Пора уж Порошенківськ, Турчинове, Пашинський и Розенблатир на карту наносить", — пишут украинцы в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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