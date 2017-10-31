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    Шуфрича-младшего, сбившего человека, оставили "под присмотром" отца

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    Сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца.
    Народный депутат Нестор Шуфрич с сыном Нестором перед началом заседания по избранию меры пресечения Нестору, подозреваемому в совершении ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для сына народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича в виде передачи на поруки отца, сообщает "Радио Свобода".

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    Напомним, 30 августа суд избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича – народный депутат. Нардеп отметил, что будет делать все, чтобы минимизировать последствия аварии и подчеркнул, что его сын не будет покидать страну.

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    12 сентября Апелляционный суд оставил в силе решение суда.

    Сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

    Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

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