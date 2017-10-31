Шуфрича-младшего, сбившего человека, оставили "под присмотром" отца

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для сына народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича в виде передачи на поруки отца, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, 30 августа суд избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича – народный депутат. Нардеп отметил, что будет делать все, чтобы минимизировать последствия аварии и подчеркнул, что его сын не будет покидать страну.

Читайте также: Суд над Зайцевой в Харькове: наркотики, слезы, непризнание вины

12 сентября Апелляционный суд оставил в силе решение суда.

Сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.