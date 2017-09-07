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    Суд ограничил сына Шуфрича в праве управлять автомобилем

    Тема:

    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (16)

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    Шевченковский районный суд Киева по ходатайству столичной прокуратуры ограничил на два месяца подозреваемого в ДТП Нестора Шуфрича-младшего в праве управлять транспортом.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева ограничил на два месяца подозреваемого в ДТП Нестора Шуфрича-младшего в праве управлять транспортом, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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    "По ходатайству столичной прокуратуры суд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Шота Руставели в праве управления транспортом. Такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на заседании в четверг, 7 сентября", — написала она на своей странице в Facebook.

    Надежда Максимец/Facebook, 7 сентября 2017

    Напомним, сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший в конце августа сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого автомобиля марки Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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