Дело Шуфрича-младшего. Апелляционный суд рассмотрит жалобу прокуратуры

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в четверг, 7 сентября, рассмотрит жалобу столичной прокуратуры на решение о мере пресечения в виде личного поручительства Нестору Шуфрича-младшего, сбившему на пешеходном переходе человека в центре Киева.

"Суд первой инстанции избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокурор настаивал на домашнем аресте… В апелляционной жалобе прокурор среди прочего отметил, что не считает личное поручительство той мерой пресечения, которая способна обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", — сказала в комментарии УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Судебное заседание должно начаться в 10.20.

Напомним, сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший в конце августа сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого автомобиля марки Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.