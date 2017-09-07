наверх
07.09.201702:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Дело Шуфрича-младшего. Апелляционный суд рассмотрит жалобу прокуратуры

    Тема:

    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (15)

    (обновлено: )5
    Суд первой инстанции избрал подозреваемому Нестору Шуфричу меру пресечения в виде личного поручительства, в то время как прокурор настаивал на домашнем аресте.
    Народный депутат Нестор Шуфрич с сыном Нестором перед началом заседания по избранию меры пресечения Нестору, подозреваемому в совершении ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в четверг, 7 сентября, рассмотрит жалобу столичной прокуратуры на решение о мере пресечения в виде личного поручительства Нестору Шуфрича-младшего, сбившему на пешеходном переходе человека в центре Киева.

    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН
    Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему. Первые кадры

    "Суд первой инстанции избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Прокурор настаивал на домашнем аресте… В апелляционной жалобе прокурор среди прочего отметил, что не считает личное поручительство той мерой пресечения, которая способна обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", — сказала в комментарии УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    Смотрите также: Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: опубликованы фото

    Судебное заседание должно начаться в 10.20.

    Напомним, сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший в конце августа сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого автомобиля марки Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Партия регионов. Архивное фото
    Горячая осень 2017: новый политсезон