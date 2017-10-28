Генштаб назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Генштаб ВС Украины уточняет, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысячи 333 военных, еще 8 тысяч 377 силовиков были ранены или травмированы.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

"Распространенные средствами массовой информации сообщения о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины во время проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей не соответствуют действительности. По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2 333, санитарные – 8 377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Скриншот сообщения

В частности, сообщается, что в течение 2016 года в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих ВС Украины, а санитарные потери (раненые) составили 1,277 тысяч военнослужащих ВС Украины. При этом небоевые потери были на 65% меньше, чем боевые. В текущем году, по данным генштаба, наблюдается тенденция к значительному сокращению, вдвое, небоевых потерь в подразделениях ВС Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.