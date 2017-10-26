ВСУ озвучили впечатляющее число устаревшей военной автотехники

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Начальник Центрального автомобильного управления вооруженных сил Украины Александр Сергий заявил, что в автопарке украинской армии 80% автомобильной техники является устаревшей.

"Восемьдесят процентов автомобильной техники ВСУ – это устаревший парк. Но ежегодно она обновляется. До тысячи единиц техники на следующий год запланировано закупить, как правило – это все грузовые автомобили. Вся эта техника пойдет только в боевые части для артиллерийских подразделений, подразделений обеспечения и подвоза боеприпасов и военно-технического имущества", — цитирует Сергия сайт телеканала "112 Украина.

Ранее в отчете о деятельности кабмина сообщалось, что вооруженные силы Украины в течение 2015 года получили почти пять тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, среди которых — модернизированные самолеты и вертолеты, танки и боевые машины пехоты.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.