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    Общество

    Языковой скандал в самолете. Журналист заявил о сломанной руке

    (обновлено: )89462
    По словам журналиста Романа Скрыпина, полицейские сломали ему руку в ходе конфликта на борту самолета Wizz Air - травма подтверждается рентгеном, МРТ и выводами врачей.
    Сломанная рука журналиста Романа Скрыпина
    Роман Скрыпин/Facebook

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Украинский журналист Роман Скрыпин, оказавшийся в центре языкового скандала с авиакомпанией Wizz Air, сообщил, что полицейские сломали ему руку в ходе конфликта.

    Ранее он разместил на своей странице в Facebook кадры конфликта на борту самолета.

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    "Смех смехом. Галя Галей. Но это огромный привет Сергею Стецюренко, менту из "Жулян". Так, все-таки перелом. Не просто причинение повреждений средней тяжести, а перелом. Arsen Avakov. Это засвидетельствовано не просто фоточкой, но и рентгеном и МРТ. И выводами врачей", — написал он в соцсети.

    Роман Скрыпин/Facebook, 22 октября 2017

    Напомним, Роман Скрыпин на борту рейса Гамбург — Киев венгерской авиакомпании Wizz Air потребовал от стюардессы общаться с ним на украинском языке. В комментариях к посту журналист добавил, что после отказа перейти на украинский, он "послал" стюардессу подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Правоохранители, по словам Скрыпина, составили на него протокол.

    В свою очередь в компании Wizz Air сообщили, что во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском — одном из международных языков, которые используются на всех рейсах. 

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