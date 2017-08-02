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    Общество

    Суд отказал журналисту Срыпину в защите чести и достоинства

    (обновлено: )1810
    За нанесенный моральный ущерб журналист Роман Срыпин требовал взыскать с бывшего коллеги Богдана Кутепова сумму в размере 150 000 грн, а с других ответчиков солидарно – 850 000 грн.
    Роман Скрыпин
    Фото со страницы Roman Paziuk на Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РАИ Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказал журналисту и телеведущему Роману Скрыпину в удовлетворении иска о защите его чести и достоинства.

    Журналист судился с ОО "Громадське телебачення", журналистами Богданом Кутеповым, Дмитрием Гнапом, Наталией Гуменюк, Настей Станко, Романом Винтонивым (Майклом Щуром) и изданием "Новое время", требуя в суде признать информацию, распространенную ими о нем, недостоверной, а также ее опровержения.

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    В частности, Скрыпин требовал признать недостоверной информацию на интернет-площадках, распространенную во время открытой дискуссии "Громадського" в рамках Львовского медиа-форума в 2016 году, на которой речь, в том числе, шла о мошенничестве на "Громадськом" в период управления Скрыпиным.

    За якобы нанесенный моральный ущерб журналист требовал взыскать с Кутепова сумму в размере 150 000 грн, а с других ответчиков солидарно – 850 000 грн.

    "Мы ожидаем апелляцию, но в целом приветствуем это решение, которое является победой здравого смысла", – отметила исполнительный директор "Громадського" Катя Горчинская.

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    Сам Роман Скрыпин сообщил, что обжалует это судебное решение.

    Иск о защите чести и достоинства журналист подал  еще в прошлом году. В свою очередь Горчинская тогда заявила, что высказывания журналистов имели характер оценочных суждений, которые не подлежат опровержению.

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