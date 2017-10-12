Известный журналист устроил скандал из-за отказа обслужить его на украинском

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Журналист и телеведущий Роман Скрыпин устроил скандал на борту рейса Гамбург — Киев авиакомпании Wizz Air после того, как стюардесса отказалась обслуживать его на украинском языке. Об инциденте сообщил сам журналист в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Компания wizzair.com вы там вменяемые? Я вот летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском (языке). WTF? Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это другая история", — написал он.

Скриншот сообщения

В свою очередь, авиаперевозчик заявил, что одна из стюардесс, гражданка Чехии, не владеющая украинским языком, разговаривала на английском, что и вызвало агрессию пассажира.

"Он использовал нецензурную лексику и прибегнул к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него надлежащий дополнительный сбор", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников.

"Согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили соответствующим правоохранительным органам сразу после приземления самолета", — добавили в пресс-службе.

В ответ на это Скрыпин заявил, что обслуживающая его стюардесса "прекрасно могла говорить на государственном языке".

"На нашем борту был стюард венгр. А все остальные — украинцы. Стюардесса прекрасно могла говорить на государственном языке, но по-хамски отказалась предоставлять услуги на языке страны, в которую доставляла рейс. Зовут ее Галина. Так было написано на бейдже. Никаких чешек на борту замечено не было. А если бы и были, то я бы смог с ней поговорить на чешском", — написал он в соцсети.

Скриншот сообщения

Кроме того, по словам журналиста, представители авиаперевозчика сами предложили пересесть в другой ряд. "Но потом начали постоянно говорить что за это надо платить", — добавил он.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отказал Скрыпину в удовлетворении иска о защите его чести и достоинства. Журналист судился с ОО "Громадське телебачення", журналистами Богданом Кутеповым, Дмитрием Гнапом, Наталией Гуменюк, Настей Станко, Романом Винтонивым (Майклом Щуром) и изданием "Новое время", требуя в суде признать информацию, распространенную ими о нем, недостоверной, а также ее опровержения.