Климкин связал роль украинского языка с национальной безопасностью

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Украина твердо и последовательно будет проводить утверждение государственной роли украинского языка, поскольку это вопрос национальной безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Министерство иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

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"Утверждение государственной роли украинского языка является для нас вопросом национальной безопасности, и эту политику мы будем проводить твердо и последовательно. Вместе с тем прошу иметь в виду, что речь идет не о каких-то чрезвычайных правах украинского языка, а об исправлении колониальных деформаций”, — заявил Климкин.

"Мы не хотим ничего, только оставить украинскому языку статус государственного, какой венгерский имеет в Венгрии, румынский в Румынии или польский в Польше. Не более. Соответственно новый закон об образовании готовился с тщательным учетом норм стран — членов ЕС, релевантных международных документов и международных обязательств Украины. Чтобы окончательно развеять любые сомнения, мы передали этот закон на экспертизу в Совет Европы и Венецианскую комиссию", — добавил министр.

"Мы также готовы предоставить разъяснения и провести необходимые консультации со всеми нашими европейскими партнерами и заинтересованными государствами. Именно это будет главной целью моего визита в Будапешт, который я планирую осуществить в ближайшие дни. Надеюсь на взвешенный и конструктивный диалог", — заявил Климкин.

По его словам, венгерский язык будет и в дальнейшем использоваться в детских садах, школах и на факультетах

"Вместе с тем уже в начальных классах на должном уровне будет преподаваться и государственный язык. В средней школе в обязательном порядке будет изучаться венгерский язык и литература, другие предметы будут преподаваться на венгерском или украинском, их соотношение будет дополнительно определено отдельным законом о среднем образовании, кроме того, вопрос о выборе языка преподавания той или иной дисциплины будет решать сама школа. Венгерские выпускники и в дальнейшем смогут продолжать образование на родном языке на венгерском факультете Ужгородского университета, а также в Закарпатском венгерском институте в Берегово. В целом же новая система обеспечит полноценное знание выпускниками обоих языков — родного и государственного. Конечно, будет запущен и английский и другие ведущие языки Евросоюза. Спрашивается, есть ли здесь повод для паники и нагнетания ситуации?" — подчеркнул министр.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.