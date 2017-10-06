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    Фотоленты

    Рекордсмен Гиннесса. Собака с самым длинным языком поразила сеть

    (обновлено: )49
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk
    telegraph.co.uk

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    Сенбернар Мочи живет в американском штате Южная Дакота. Ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык в мире — 18,58 сантиметра.

    Хозяйка собаки-рекордсмена взяла Мочи из приюта шесть лет назад и ни разу об этом не пожалела. Ведь Мочи — преданный друг и очень любящий пес.

    Впрочем иметь самый длинный собачий язык в мире не просто — у Мочи трудности с дыханием и ей нередко бывает сложно подобрать что-либо с пола. 

    Смотрите также: Материнская любовь, или Спасение щенков из смертельной западни

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