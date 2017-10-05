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    Собака с самым длинным языком в мире

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    Самке сенбернара по кличке Мочи восемь лет. Ее хозяйка утверждает, что Мочи жизнерадостна и дружелюбна. Длина языка собаки-рекордсменки составляет 18,58 см.
    Канал на Youtube Guinness World Records

    Собака из США по кличке Мочи попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка, сообщает Evening Standard.

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    Самке сенбернара Мочи восемь лет. Длина ее языка – 18,58 см. Интересно, что язык предыдущего рекордсмена, пикинеса Пагги, был 11,43 см.

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    Хозяйка взяла Мочи к себе, когда собаке было два года. Она описывает животное как жизнерадостную собаку с дружелюбным характером.

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