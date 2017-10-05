Собака с самым длинным языком в мире

Собака из США по кличке Мочи попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка, сообщает Evening Standard.

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Самке сенбернара Мочи восемь лет. Длина ее языка – 18,58 см. Интересно, что язык предыдущего рекордсмена, пикинеса Пагги, был 11,43 см.

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Хозяйка взяла Мочи к себе, когда собаке было два года. Она описывает животное как жизнерадостную собаку с дружелюбным характером.