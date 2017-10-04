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    Фотоленты

    Самая "мемная" собака интернета

    (обновлено: )135
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro
    instagram.com/marutaro

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    Собака породы сиба-ину на сегодняшний день является одной из самых популярных в Интернете, став уже "мемом". 

    В Японии, откуда родом эта собака, она также чрезвычайно популярна.

    Пожалуй, самая известная собака этой породы в сети — пес по кличке Кабосу. Примерно 10 лет назад  в интеренет появился мем с этой собакой под названием Doge. Хозяйка собаки выложила серию фотографий со своим питомцем в личный блог. На одном из снимков Кабосу сидела с очень удивленной мордочкой — эта фотография и стала основой мема. 

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