Самая "мемная" собака интернета

Собака породы сиба-ину на сегодняшний день является одной из самых популярных в Интернете, став уже "мемом".

В Японии, откуда родом эта собака, она также чрезвычайно популярна.

Пожалуй, самая известная собака этой породы в сети — пес по кличке Кабосу. Примерно 10 лет назад в интеренет появился мем с этой собакой под названием Doge. Хозяйка собаки выложила серию фотографий со своим питомцем в личный блог. На одном из снимков Кабосу сидела с очень удивленной мордочкой — эта фотография и стала основой мема.

Смотрите также: Сходили за покупками. Еноты разгромили магазин в Черновицкой области