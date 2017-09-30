Преданные сердца. Приют для собак в Киевской области

В приюте "Лора" Киевской области находятся 160 собак. Многие их них попадают туда с улицы, немало и тех, кого предали хозяева. Выбросили, когда питомцы стали просто ненужными.

"Еще одна серьезная проблема – это то, что нет никакой регистрации домашних животных. В итоге, вообще нельзя понять, какое количество животных в городе, и что с ними происходит. Немало таких квартир, где полоумные люди десятками собирают животных, морят их голодом. Нужно заставить владельцев чипировать своих питомцев, за рубежом такое есть", — рассказала зоозащитница Яна Ренк в интервью УНИАН.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.