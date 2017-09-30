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    Фотоленты

    Преданные сердца. Приют для собак в Киевской области

    (обновлено: )96
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Руководитель общества защиты животных За жизнь Яна Ренк в приюте для собак Лора в селе Повара (Иванковский район, Киевская область)
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Руководитель общества защиты животных За жизнь Яна Ренк в приюте для собак Лора в селе Повара (Иванковский район, Киевская область)
    Руководитель общества защиты животных "За жизнь" Яна Ренк в приюте для собак "Лора" в селе Повара (Иванковский район, Киевская область)
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН
    Приют для собак Лора
    Приют для собак "Лора"
    УНИАН

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    Приют для собак "Лора"

    В приюте "Лора" Киевской области находятся 160 собак. Многие их них попадают туда с улицы, немало и тех, кого предали хозяева. Выбросили, когда питомцы стали просто ненужными.

    "Еще одна серьезная проблема – это то, что нет никакой регистрации домашних животных. В итоге, вообще нельзя понять, какое количество животных в городе, и что с ними происходит. Немало таких квартир, где полоумные люди десятками собирают животных, морят их голодом. Нужно заставить владельцев чипировать своих питомцев, за рубежом такое есть", — рассказала зоозащитница Яна Ренк в интервью УНИАН.

    Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

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