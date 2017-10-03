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    Общество

    "Суд Соломона". В Черкассах судья разделил собаку пополам между супругами

    (обновлено: )16813
    Сосновский суд установил, что "сука породы йоркширский терьер по кличке Abigal de Pule", является общим совместным имуществом супругов.
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    Собака породы йоркширский терьер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Собаки породы йоркширский терьер на 25-й международной выставке собак.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Сосновский суд Черкасс принял решение разделить собаку породы йоркширский терьер пополам между супругами.

    "Сосновский суд установил, что "сука породы йоркширский терьер по кличке Abigal de Pule", является общим совместным имуществом супругов. В порядке раздела общего имущества супругов судья…признал за каждым членом семьи "право собственности на ½ идеальную часть суки породы йоркширский терьер по имени Abigal de Pule", — рассказывает о прецеденте портал zabeba.li.

    zabeba.li
    Скриншот судебного решения

    В сети разгорелись горячие дискуссии  относительно данного решения, так как суд присудил разделить неделимое.

    Ранее сообщалось, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод в сентябре прошлого года, могут полностью возобновить отношения.

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