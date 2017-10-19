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    Общество

    В школе Краматорска массово отравились дети

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    Госпитализированы дети возрастом с шести до 15 лет, их жизни ничего не угрожает. Все они - ученики общеобразовательной школы №12 Краматорска. Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Девять школьников попали в больницу с пищевым отравлением в городе Краматорск в Донецкой области, правоохранители завели дело, сообщила в четверг пресс-служба областного отделения прокуратуры.

    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Травиться подано! Массовые отравления как норма

    "Восемнадцатого октября в инфекционное отделение №2 коммунального медицинского учреждения "Детское территориальное медицинское объединение города Краматорск" с жалобами на тошноту, повышение температуры тела, слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта госпитализированы семь учеников общеобразовательной школы №12", — говорится в сообщении.

    В четверг число больных увеличилось до девяти, добавили в прокуратуре.

    По данным ведомства, госпитализированы дети возрастом с шести до 15 лет, их жизни ничего не угрожает. Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления.

    Смотрите также: Громкие массовые отравления 2017 года

    Правоохранители завели уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

    Ранее в селе Скрипче Хмельницкой области было зафиксировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся местной школы.

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