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    Киев

    В детском саду в Киеве произошло массовое отравление

    (обновлено: )49
    Как сообщила пресс-служба управления Госпотребслужбы, инцидент случился в детсаду Голосеевского района Киева, восемь детей госпитализированы в больницу.
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Одиннадцать детей отравились в детском саду в Киеве, восемь из них госпитализированы.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Госпотребслужбы в украинской столице.

    "Получено 11 экстренных сообщений по заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей дошкольного учреждения Голосеевского района, из них восемь детей госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в детском саду проводится проверка, уже обследованы 70 человек, которые контактировали с детьми. У одного из воспитателей и четырех детей обнаружили сальмонеллез.

    Как сообщалось ранее, во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое.

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