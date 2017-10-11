В детском саду в Киеве произошло массовое отравление

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Одиннадцать детей отравились в детском саду в Киеве, восемь из них госпитализированы.

Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Госпотребслужбы в украинской столице.

"Получено 11 экстренных сообщений по заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей дошкольного учреждения Голосеевского района, из них восемь детей госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в детском саду проводится проверка, уже обследованы 70 человек, которые контактировали с детьми. У одного из воспитателей и четырех детей обнаружили сальмонеллез.

Как сообщалось ранее, во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое.