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18.10.201715:41
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    В мире

    В здании Совета ЕС снова отравились люди

    (обновлено: )7210
    Как стало известно, еще один технический инцидент произошел в среду в одной из кухонь здания Европы. Технический вопрос, влияющий на вентиляцию на кухнях здания, привел к вредным испарениям и тому, что пострадали люди.
    Совет ЕС
    consilium.europa.eu

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Уже второй раз за пять дней в здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя несколько человек отравились токсичными испарениями, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    "Несмотря на проверки и меры предосторожности, еще один технический инцидент произошел сегодня в одной из кухонь здания Европы. Технический вопрос, влияющий на вентиляцию на кухнях здания, привел к вредным испарениям и тому, что пострадали люди", — говорится в заявлении.

    Сообщается, что бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и для лечения пострадавших сотрудников.

    Было решено провести предупредительную эвакуацию персонала, работающего в здании Европы.

    Напомним, это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Саммит лидеров ЕС должен состоится в Брюсселе 19-20 октября.

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