В здании Совета ЕС снова отравились люди

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Уже второй раз за пять дней в здании Совета ЕС в Европейском квартале Брюсселя несколько человек отравились токсичными испарениями, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Несмотря на проверки и меры предосторожности, еще один технический инцидент произошел сегодня в одной из кухонь здания Европы. Технический вопрос, влияющий на вентиляцию на кухнях здания, привел к вредным испарениям и тому, что пострадали люди", — говорится в заявлении.

Сообщается, что бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и для лечения пострадавших сотрудников.

Было решено провести предупредительную эвакуацию персонала, работающего в здании Европы.

Напомним, это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Саммит лидеров ЕС должен состоится в Брюсселе 19-20 октября.